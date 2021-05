Xhaka: "L’interesse della Roma rende orgogliosi"

José Mourinho ne ha sempre apprezzato le sue qualità, ma da avversario. Adesso che è il nuovo allenatore della Roma, vorrebbe poter averle a disposizione. Qualcosa si è già mosso, per Granit Xhaka, ma è ancora presto per parlare di trasferimento. "È una cosa che rende orgogliosi – ha detto al quotidiano svizzero Blick a proposito dell’interesse dei giallorossi – ho letto anche le voci a riguardo, ma ora sono concentrato soltanto sulla nazionale. È qualcosa di più importante dell'Arsenal o dei rumors di mercato. Ho ancora due anni di contratto a Londra e il club sa cosa può avere da me. Quando sarà il momento di parlare di un trasferimento, io ci sarò". Naturalmente la figura di Mourinho potrebbe giocare un ruolo fondamentale per il buon esito dell’operazione e il giocatore svizzero, dal ritiro nazionale, ha dato un’apertura in questo senso: "Sinceramente non ho sentito cosa ha detto di me, ma ne sono orgoglioso. Tutti lo conoscono e sanno cosa ha ottenuto, è uno che sa come vincere titoli".