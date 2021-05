Sergio Aguero è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. Dopo aver salutato il Manchester City alla scadenza del contratto, l’attaccante argentino classe 1988 – grande amico di Leo Messi – si è legato alla società catalana fino alla stagione 2022-2023. Contratto biennale, dunque, per il Kun con il Barça che ha inserito nel contratto una clausola di rescissione dal valore di 100 milioni di euro. Un colpo a parametro zero, dunque, per l’attacco blaugrana e anche una mossa per avvicinare sempre più il rinnovo di Leo Messi, visto il grande rapporto che lo lega al connazionale. Aguero che verrà presentato alla stampa alle 19, subito dopo la prima sessione fotografica sul terreno di gioco al Camp Nou.