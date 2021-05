Quello spagnolo è al momento il club che sta premendo di più per Donnarumma ed è anche il più appetibile per il portiere rossonero. Operazione in corso, slegata dal futuro di Ter Stegen, attuale titolare del Barça tra i pali. Il Psg continua a monitorare la situazione del portiere della Nazionale. In stand-by la Juventus: i bianconeri vogliono prima definire la situazione di Szczesny

Il Barcellona è la squadra più interessata e più appetibile in questo momento per Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale lascerà il Milan dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto e i blaugrana in questo momento sono in pole come sua prossima destinazione. Una soluzione gradita allo stesso Donnarumma, che ripercorrerebbe le orme degli ultimi calciatori italiani che hanno vestito la maglia del Barcellona (Albertini e Zambrotta). L'eventuale acquisto del portiere - ormai ex Milan - sarebbe indipendente dal futuro di Ter Stegen, attuale titolare tra i pali. Prima di entrare nella fase decisiva della trattativa per Donnarumma, il Barça deve però definire alcune situazioni riguardanti il fair-play finanziario e il tetto salariale fissato dalla Liga. Non è da escludere la possibilità di annunci ufficiali sul futuro del portiere classe 1999 già prima dell'inizio dell'Europeo, fissato per l'11 giugno.