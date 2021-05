Serie A, i migliori giocatori della stagione 2020-2021

10/10 ©Getty

LA PATCH DEGLI MVP - La vedete sulla maglia di Immobile, al centro del petto. È la patch che gli Mvp del 2020-21 indosseranno sulla maglia il prossimo anno. Allo stesso modo, gli Mvp della stagione 2019-20 la avevano indossata nel campionato appena concluso, salvo diverse scelte del club. La Juve, ad esempio, decise di non farla "indossare" a CR7 (Mvp assoluto 2018-19) per non differenziare alcun calciatore e lasciando che tutti avessero la stessa maglia. Una mossa ripetuta anche con Dybala, Kulusevski e Szczesny.