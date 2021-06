Trattativa difficile per la permanenza di Nainggolan a Cagliari: l'Inter non concede buonuscite e i rossoblù non possono garantirgli l'intero ingaggio. Piace Strootman, ma per l'olandese la priorità resta il Genoa. Offerta importante per Godin dalla Russia: triennale a 4 milioni a stagione dalla Dinamo Mosca

Dopo aver conquistato la salvezza nel finale dell'ultima stagione, il Cagliari sta lavorando per programmare il futuro. E lo sta facendo con Leonardo Semplici, con il quale si sta pianificando anche il mercato. Il primo obiettivo è quello di trattenere Radja Nainggolan , che da gennaio era ritornato a titolo temporaneo dopo il prestito della stagione precedente. C'è stato un altro incontro con l'Inter, che è disposta a liberare il belga ma senza buonuscite. Ad oggi, quindi, la trattativa resta difficile perché il Cagliari non può garantire al giocatore 4.5 milioni netti a stagione. Da vedere quindi se si riuscirà nei prossimi giorni a trovare con Nainggolan un accordo su più anni o se, magari, si troverà un compromesso con il club nerazzurro.

Piace Strootman, ma Genoa avanti

Sempre per il centrocampo, al Cagliari piace Kevin Strootman, calciatore già seguito in passato. L'olandese tornerebbe volentieri in Italia ma, chiaramente, la priorità resta il Genoa, club che ha un ottimo rapporto con il Marsiglia dopo l'operazione fatta a gennaio a titolo temporaneo. Questa volta, però, il club di Preziosi potrebbe riprenderlo in prestito per un anno ma con un obbligo di riscatto. Rinnovato quindi il duello già visto a gennaio, dove il Genoa anticipò il Cagliari nella corsa a Strootman.

Offerta dalla Russia per Godin

Da vedere se il Cagliari in difesa deciderà di ripartire dall'esperienza di Godin. Sul difensore è forte il pressing della Dinamo Mosca, che gli ha offerto 4 milioni netti a stagione per i prossimi 3 anni. L'uruguaiano, però, per il momento non vorrebbe lasciare il Cagliari, con cui ha ancora un biennale da 3.5 milioni netti.