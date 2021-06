La Roma ha ufficializzato il rinnovo di un anno del calciatore armeno, che era in scadenza con il club giallorosso. Firmato il nuovo accordo per la prossima stagione. L'attaccante farà parte della squadra a disposizione di José Mourinho

Henrikh Mkhitaryan ha firmato il rinnovo di contratto con la Roma e, quindi, continuerà la sua avventura in giallorosso. Il calciatore armeno era in scadenza il 30 giugno, ma farà parte della rosa di José Mourinho nella prossima stagione. Siglato il nuovo accordo annuale , Mkhitaryan ha quindi esteso il suo contratto con la società giallorossa fino al 2022. Il rinnovo è stato annunciato dalla Roma sui propri canali ufficiali, il giocatore classe 1989 si prepara dunque a vivere il suo terzo anno in Italia dopo aver collezionato complessivamente 73 presenze e 23 gol dal giorno del suo arrivo nel 2019.

Mkhitaryan: "Roma mi ha conquistato, orgoglioso di dare il mio contributo"

Queste le prime parole di Mkhitaryan dopo la firma del rinnovo di contratto: "In questi due anni la Roma mi ha conquistato, come squadra e come città, grazie all’incredibile passione dei tifosi. L’ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione", le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della Roma.

Tiago Pinto: "Le sue qualità saranno importante per raggiungere gli obiettivi"

Questo, invece, il commento di Tiago Pinto: "Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di proseguire la sua esperienza alla Roma. Come ha già dimostrato in campo, le sue qualità saranno molto importanti per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione".