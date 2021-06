Dopo due stagioni positive, l'Hellas Verona si prepara a voltare definitivamente pagina. Ivan Juric è andato via e ha iniziato la sua nuova avventura al Torino, ora il club gialloblù è alla ricerca dell'allenatore giusto da cui ripartire. L'ultima idea del Verona è Eusebio Di Francesco, anche lui in cerca di riscatto dopo le ultime esperienze concluse con l'esonero a stagione in corso con Sampdoria e Cagliari. Il club gialloblù ha avviato i contatti per l'ex allenatore della Roma, a cui è stata chiesta la disponibilità a guidare l'Hellas nella prossima stagione. Soltanto un sondaggio per il momento da parte del Verona, che nei giorni scorsi aveva avuto dei colloqui anche con Igor Tudor e Alessio Dionisi, che l'Empoli però non vuole lasciare andar via.