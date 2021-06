Per l’Atalanta si prospetta un’altra stagione decisamente impegnativa, tra la conferma nelle prime quattro della Serie A e la voglia di sorprendere ancora in Champions League. Per questo motivo, sarà fondamentale garantire a Gasperini una rosa profonda a sufficienza per affrontare nel modo migliore tutte le competizioni in cui i bergamaschi saranno impegnati. In tal senso, la dirigenza ha avviato i contatti col Bologna per Mattias Svanberg, centrocampista svedese classe 1999, per rinforzare il reparto.