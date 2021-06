Incontro Empoli-Dionisi, la Samp attende sviluppi

L'allenatore ha ancora un anno di contratto con l'Empoli: i blucerchiati dovranno trattare con la società del presidente Corsi per liberarlo

Il futuro di Alessio Dionisi è ancora da scrivere. L'allenatore che ha riportato l'Empoli in Serie A, infatti, potrebbe non restare in Toscana. L'incontro che si è svolto tra la dirigenza del club e Dionisi si è rivelato interlocutorio perché l'allenatore è corteggiato da tempo dalla Sampdoria, a caccia dell'erede di Claudio Ranieri.