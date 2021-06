Continua il pressing della Lazio per Maurizio Sarri . L'ex allenatore della Juventus ha incontrato il presidente Lotito e il direttore sportivo Igli Tare , pronti a convincerlo a sposare il progetto biancoceleste. Un nuovo passo in avanti nella trattativa in un summit serale durato diverse ore . Sarri e i dirigenti della Lazio hanno sviscerato gli aspetti tecnici dell'eventuale matrimonio, ma manca ancora la fumata bianca.

Atteso l'agente di Sarri a Roma

Venerdì sarà una giornata decisiva. A Roma, infatti, è atteso Fali Ramadani, l'agente di Sarri. La Lazio parlerà con lui dell'aspetto economico. Il club non si sbilancia sull'esito della trattativa: c'è massima prudenza per evitare illusioni come nel caso Inzaghi, con il rinnovo poi saltato. Servirà almeno un altro giorno per capire se Sarri diventerà l'allenatore della Lazio.