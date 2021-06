Thomas Tuchel e il Chelsea , avanti insieme. L'allenatore tedesco, protagonista in panchina della cavalcata trionfale che ha portato i Blues a vincere l'ultima Champions League, ha rinnovato il suo contratto fino al 2024 . Ad annunciarlo è stata la stessa società inglese attraverso questa nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Il Chelsea è molto lieto di annunciare che, in seguito al trionfo in Champions League, il contratto di Thomas Tuchel è stato rinnovato di due anni , come da accordi presi quando è arrivato nel nostro club".

La gioia di Tuchel: "Felice di far parte di questa famiglia"

Soddisfatto l'allenatore, che ha commentato così il rinnovo del contratto: "Non avrei potuto immaginare un'occasione migliore per questo rinnovo. Sono davvero grato per questa esperienza e sono molto felice di far parte della famiglia del Chelsea. C'è comunque molto altro da fare e non vediamo l'ora di raggiungere altri risultati con ambizione". Anche la ad del Chelsea, Marina Granovskaia, ha parlato del prolungamento del rapporto con Tuchel: "Quando Thomas è arrivato, a gennaio, c'erano ancora tantissime partite da giocare. Si è inserito senza problemi ed è subito diventato parte integrante della nostra famiglia. Ci ha riportato tra i primi quattro posti in Premier League, cosa fondamentale, e ci ha portato alla vittoria in Champions League. Non potremmo essere più felici di questo successo che ha coronato una stagione straordinaria per il Chelsea. Per questo siamo felici di trattenere Thomas per altri due anni e non vediamo l'ora di ottenere altri risultati nelle prossime stagioni".