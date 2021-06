Avanti tutta per l'esperto portiere portoghese che il Wolverhampton – che già lavora al sostituto individuato in José Sá – valuta 12 milioni di euro: i giallorossi vorrebbero chiudere a 7/8 milioni più bonus. No dell'Arsenal a 15 milioni, ma resta viva la pista Xhaka

Un portoghese per la Roma di José Mourinho. Il nuovo allenatore giallorosso ha individuato in Rui Patricio il portiere ideale per la sua nuova squadra, vista anche la grande esperienza del portiere classe 1988. La prima richiesta da parte del Wolverhampton per lasciar partire il suo portiere è stata di 12 milioni di euro, una cifra che la Roma vorrebbe abbassare con l’obiettivo di provare a chiudere l’affare intorno ai 7/8 milioni di euro più bonus. Roma in forte pressing dunque per Rui Patricio, portiere della Nazionale portoghese, con il club inglese che sta già lavorando al sostituto, individuato in José Sá – altro portoghese – dell’Olympiakos.