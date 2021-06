Un Galliani al Pireo, pochi chilometri da Atene . Non è il replay delle finali di Champions League vinte nella Capitale della Grecia dal Milan nel 2007 per 2-1 contro il Liverpool e nel 1994 per 4-0 contro il Barcellona ma la storia di Adrian. Si tratta del nipote di Adriano , oggi dirigente del Monza e per 30 anni amministratore delegato del Milan dell'era Berlusconi. Secondo la stampa greca infatti Adrian Galliani, nato a New York nel 2001 ma con passaporto italiano, si trova ad Atene e si sta allenando sul campo dell’ Olympiacos a Rentis, con buone possibilità di essere tesserato con la squadra B del club del Pireo, che nella prossima stagione giocherà nella Super League 2 greca. Un primo passo per ambire a un successivo salto nella rosa della prima squadra, reduce dalla vittoria in campionato.

Adrian giramondo: Inghilterra, States e Milan

Quella in Grecia non sarebbe la prima esperienza all'estero per Adrian Galliani, separato dallo zio da una "O" e 57 anni sulla carta di identità. Galliani jr è nato in America ma le sue prime tracce nel mondo del calcio sono a Londra, a 13 anni viene preso dalla Reading Youth Academy. Resta in Inghilterra fino al 2015 quando passa nelle giovanili del Milan, dove ha giocato per tre anni prima di far ritorno a New York, nell'Academy IMG Soccer. Nel 2019 è tornato in Inghilterra, al Watford, passando a ottobre 2020 al Nottingham Forest U23. Proprio a Nottingham, dove ha giocato sia da mediano che da terzino destro, è stato notato dall'area dell’Olympiacos. Il suo contratto scade il 30 giugno, così il futuro di Adrian potrebbe essere in Grecia, a pochi chilometri da Atene. Dove suo zio Adriano ha festeggiato due dei 29 trofei vinti con il Milan.