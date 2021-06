L'allenatore, dopo due campionati alla guida del Benevento, si rimette in gioco in Serie B con il club di Cellino: firmato un contratto biennale, con opzione per altri due anni in caso di promozione in Serie A

Filippo Inzaghi riparte da Brescia. Tutto fatto, sarà lui il nuovo allenatore della squadra biancazzurra nel prossimo campionato di Serie B. Inzaghi ha firmato il nuovo accordo che lo legherà alla società del presidente Cellino per le prossime due stagioni, con opzione per altri due anni qualora dovesse essere centrata la promozione in Serie A. Risultato che l'allenatore ha già raggiunto nella stagione 2019/2020 a suon di record sulla panchina del Benevento, per poi nuovamente retrocedere in Serie B al termine dell'ultima annata sportiva. Conclusa l'avventura in Campania, quindi, Inzaghi è pronto a iniziare quest'esperienza alla guida del Brescia.