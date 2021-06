Archiviato l'argomento Donnarumma, con il portiere ormai a un passo dal Paris Saint-Germain, il Milan continua a lavorare per confermare alcuni elementi della propria rosa con il contratto in scadenza. Uno di questi è Sandro Tonali, ancora di proprietà del Brescia e che nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia rossonera con la formula del prestito. Nella giornata di martedì, i due club hanno trovato un nuovo accordo per il riscatto del centrocampista, cambiando le condizioni economiche previste in un primo momento. L'anno scorso le parti si erano infatti accordato sulla base di un prestito per 10 milioni di euro, 15 di diritto di riscatto e ulteriori 10 tra bonus e percentuale sulla futura rivendita. Il nuovo accordo prevede sostanzialmente uno sconto del 30% circa da parte del Brescia, con il Milan che acquisterà a titolo definitivo il calciatore per 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus (oltre ai 10 già spesi per il prestito) e il cartellino di Giacomo Olzer, trequartista classe 2001 che si trasferirà a titolo definitivo al club di Cellino (sul quale rimarrà però un diritto di recompra da parte del Milan).