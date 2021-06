I rossoneri sono ottimisti per la conferma dello spagnolo che potrebbe arrivare dal Real in prestito ma stavolta con diritto di riscatto. Fari accesi sempre su Giroud, a patto che il francese si liberi dal Chelsea senza costi. La nuova idea è Hakim Ziyech. Tomori verrà riscattato. CALCIOMERCATO, TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE Condividi:

Ripartire da Brahim Diaz anche nella prossima stagione. È questa al momento una delle priorità del mercato del Milan, già al lavoro con il Real Madrid per provare a trattenere il giovane trequartista spagnolo decisivo nella parte finale dello scorso campionato (gara con la Juve, quando venne schierato a sorpresa da Pioli, ma non solo). In casa rossonera c’è fiducia per riuscire a ottenere un nuovo prestito del calciatore – arrivato a Milano nella scorsa sessione estiva di calciomercato in prestito secco –, questa volta però inserendo un diritto di riscatto a una cifra prestabilita così da poter, in futuro, acquistare il cartellino a titolo definitivo. I rossoneri aspettano anche le valutazioni di Carlo Ancelotti, che presto analizzerà la rosa del suo Real Madrid e deciderà su chi puntare o meno. Il Milan comunque resta fiducioso sulla possibilità di avere ancora in rosa Brahim Diaz.

Sì a Giroud, ma solo a zero leggi anche Giroud: "Milan grande club, ma ora penso all'Euro" Da Brahim Diaz a Olivier Giroud, perché il Milan lavora anche a un nuovo centravanti da affiancare in rosa a Ibrahimovic e il nome del francese del Chelsea stuzzica molto i rossoneri. A una precisa condizione però: che il classe 1986 si liberi realmente a parametro zero. A quel punto, infatti, il Milan gli offrirebbe un contratto biennale. Nei giorni scorsi il Chelsea ha esercitato l’opzione di rinnovo presente nel vecchio accordo, ma tra il club inglese e il calciatore c’è un patto affinché il giocatore si liberi in caso di offerta a lui gradita. Un accordo verbale su cui punta l’entourage dell’attaccante e anche il Milan.