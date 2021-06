Talento, qualità, duttilità e un feeling speciale con la Serie A già sfiorata in tre diverse occasioni: conosciamo meglio l'esterno offensivo 2001 in scadenza nel 2023 col Lanus che piace alla Fiorentina di Gattuso CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Qualche giorno di vacanza, ma con il pensiero già costantemente rivolto alla sua avventura alla guida della Fiorentina. Rino Gattuso – nuovo allenatore viola – si sta godendo qualche ora di relax a Marbella, in Spagna, dove ha una casa, ma non ha perso l’occasione per seguire dal vivo la gara amichevole tra Danimarca U20 e Argentina U23 (1-2 il finale). Osservato speciale? Pedro De La Vega, esterno offensivo di destra classe 2001 del Lanus – entrato a gara in corso al posto di Fernando Valenzuela – che la società viola sta osservando con attenzione.

La Serie A (sfumata 3 volte) nel destino leggi anche Gattuso si fa Viola, visita al centro sportivo È nato nel 2001 a Olivarrìa, una cittadina di 80mila abbitanti nella provincia di Buenos Aires. Un talento sbocciato nel Lanus dopo che, nel 2012, erano andati male i provini sia col River Plate che col Boca. Nel 2017 la Federcalcio argentina lo ha premiato come miglior prospetto di tutti i campionati giovanili. Quello tra Pedro (o Pepo, come lo chiamano molti in patria) De La Vega e la nostra Serie A è un feeling che dura ormai da diverse stagioni, ma che non ha mai portato – almeno fino a oggi – all’inizio di una storia d’amore. Eppure i corteggiamenti, anche importanti, non sono di certo mancati: nell’estate del 2019 sembrava a un passo dallo sbarcare in Italia, con Genoa e Inter che avevano impostato l’affare in sinergia. Tutto saltato sul più bello. Sei mesi dopo ci ha provato il Parma, ma nessuna fumata bianca nemmeno in questo caso. Nell’estate 2020 è stato il turno dell’Atalanta, che lo aveva individuato come il profilo ideale per sostituire Ilicic – o comunque far crescere alle sue spalle. Ora lo osserva con attenzione la Fiorentina.