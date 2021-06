L’ex difensore di Inter, Roma, Genoa e Torino torna ufficialmente in Italia e ritrova il direttore sportivo che lo portò in giallorosso. Burdisso, dopo il ritiro, aveva ricoperto proprio questa carica al Boca Juniors, dov’era cominciata la sua carriera

Nicolas Burdisso entra a far parte della dirigenza della Fiorentina . L’ex difensore, attualmente direttore sportivo del Boca Juniors , affiancherà Daniele Pradè nella selezione dei giocatori e nelle scelte relative all’area sportiva. L’argentino torna ufficialmente in Italia a tre anni dall’ultima volta, quando aveva concluso la sua carriera da calciatore vestendo la maglia del Torino . Burdisso dunque ritrova Pradè, il dirigente che lo portò a Roma nel 2009, e rappresenta un ulteriore innesto nel nuovo progetto tecnico che ha già visto l’insediamento di Gennaro Gattuso in panchina.

La carriera di Burdisso

Burdisso è cresciuto nel vivaio del Boca Juniors, con cui ha esordito in prima squadra rimanendoci per quattro stagioni, tra il 1999 e il 2004. È stato quindi acquistato dall’Inter, dove è rimasto per altri cinque anni. Quindi proprio grazie all'intervento di Pradè si è trasferito alla Roma nel 2009, restando in giallorosso fino al 2014. È passato al Genoa, dove ha giocato per tre stagioni, per poi disputare la sua ultima stagione da professionista al Torino. Pochi mesi dopo è stato nominato direttore sportivo del Boca Juniors, carica che ha ricoperto finora.