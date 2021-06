Il centrocampista olandese, dopo cinque stagioni con la maglia del Liverpool, ha firmato un contratto triennale con il Paris Saint-Germain. Si trasferisce al club francese a parametro zero: "Arrivo in una delle squadre migliori d'Europa e con un progetto ambizioso, sono sicuro che insieme arriveremo ancora più in alto"

Mancava soltanto l'annuncio ufficiale, arrivato nel pomeriggio di giovedì: Georginio Wijnaldum è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Il centrocampista olandese, dopo cinque stagioni con la maglia del Liverpool, si trasferisce al club francese a parametro zero. Un colpo importante per il PSG, che porta a casa un calciatore di grande esperienza a livello internazionale (nel suo palmares anche la Champions League 2019 e la Premier League 2020, vinte entrambe con il Liverpool). Il centrocampista 30enne ha firmato un contratto per tre stagioni e rimarrà quindi legato al Paris Saint-Germain fino al 30 giugno 2024.

"Insieme arriveremo ancora più in alto"

Wijnaldum ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del PSG, al sito ufficiale del club francese: "Unirmi al PSG è una nuova sfida per me. Arrivo in una delle squadre migliori d'Europa e con me porto voglia e determinazione in questo ambizioso progetto. Il PSG ha mostrato il suo status negli ultimi anni e sono sicuro che insieme, per i nostri tifosi, arriveremo ancora più in alto". Si conclude dunque la trattativa che ha visto Wijnaldum prima a un passo dal Barcellona, poi virare in direzione Parigi. Per il centrocampista olandese sarà la quinta squadra della sua carriera dopo aver indossato le maglie di Feyenoord, PSV Eindhoven, Newcastle e Liverpool.