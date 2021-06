Pellegrini tra Barça e rinnovo: per la Roma è incedibile

Sul capitano giallorosso, che ha dovuto rinunciare agli Europei per una ricaduta muscolare, c'è l'interessamento da parte del Barcellona: i blaugrana sono alla ricerca di un centrocampista dopo il mancato acquisto di Wijnaldum (che ha firmato per il Psg). La Roma al momento non valuta una cessione, ma le parti dovranno mettersi d'accordo nelle prossime settimane per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022, altrimenti lo scenario potrebbe cambiare.