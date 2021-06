In Serie B aveva fatto bene col Crotone, mettendosi in mostra nella promozione dei calabresi, ma in Serie A ha fatto anche meglio. Purtroppo l’annata si è conclusa con la retrocessione dei rossoblù, nonostante le prodezze di Junior Messias, che ha chiuso con 9 reti (in B ne aveva segnate 6) e 4 assist in 36 presenze. Per questo il Torino si è interessato al fantasista brasiliano e ha avuto un incontro col Crotone, ma dal primo confronto c’è ancora distanza tra domanda e offerta per il giocatore. Messias, al suo arrivo in Italia dieci anni fa, si era trasferito proprio in Piemonte dove aveva cominciato a farsi notare nei tornei amatoriali, prima di cominciare la scalata che l’ha portato nella massima serie del calcio italiano.