Dionisi al Sassuolo, in programma incontro Carnevali-Corsi

Fra domenica e lunedì l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali incontrerà il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi. Una sorta di gentlemen agreement che ha come argomento principale ovviamente il futuro di Alessio Dionisi. L'allenatore che ha riportato gli azzurri in Serie A nei piani neroverdi è colui che raccoglierà l'eredità di De Zerbi. A patto però che al Sassuolo non venga chiesta alcuna penale per liberarlo o qualche giocatore da cedere. Al massimo le parti possono venirsi incontro con un calciatore che raggiungerebbe Empoli in prestito.