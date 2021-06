Il portoghese del Benfica resta un obiettivo per la fascia sinistra. Per il centrocampo piace Zian Flemming del Fortuna Sittard, seguito anche Moussa Sissoko

Un giovane di talento da regalare a Spalletti per rinforzare la difesa: il Napoli si sta muovendo sul mercato e continua a pensare a Nuno Tavares , terzino sinistro classe 2000 del Benfica . Il difensore portoghese di origini capoverdiane è uno dei candidati principali per rinforzare il reparto, nonostante la società di De Laurentiis stia cercando un giocatore pronto. Tavares, che nella scorsa stagione ha collezionato 14 presenze in Liga NOS , potrebbe infatti rivelarsi un investimento importante per il futuro.

Napoli, seguito Zian Flemming del Fortuna Sittard

Quello del portoghese però non è l'unico giovane seguito dal Napoli: la dirigenza partenopea, infatti, sta seguendo anche Zian Flemming del Fortuna Sittard. Flemming, olandese classe 1998, è un centrocampista dalle spiccati doti offensive che ha concluso lo scorso campionato con 12 gol e 7 assist. Non solo giovani ma anche calciatori di esperienza: altro nome per il centrocampo segnato sulla lista di Giuntoli è quello di Moussa Sissoko del Tottenham, per il quale il Napoli potrebbe cominciare a muoversi nei prossimi giorni. Il trentunenne francese è reduce da 25 presenze in Premier League con gli Spurs e potrebbe essere un rinforzo importante nel reparto azzurro. Per alcuni possibili arrivi c'è anche una possibile partenza, con David Ospina che è finito nel mirino dell’Atalanta.