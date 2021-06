La Viola punta in grande per rinforzare l'attacco, già presentata un'offerta da 25 milioni totali tra parte fissa e bonus allo Stoccarda: distanza di circa 3 milioni con la richiesta, c'è ottimismo. Per il centrocampo la Fiorentina tratta sempre Sergio Oliveira, per la difesa piace Kouyate del Metz

Grandi movimenti di mercato per la Fiorentina, tra le squadre più attive per regalare a Gattuso una rosa competitiva per la prossima stagione. Per l'attacco l'obiettivo è Nico Gonzalez, esterno offensivo di proprietà dello Stoccarda. Il club viola è arrivato a offrire 22 milioni più 3 di bonus per il classe 1998, per il quale però i tedeschi chiedono 25 milioni più 4 di bonus. La cifra proposta dalla Fiorentina non è ancora sufficiente, ma la distanza tra le parti non è incolmabile. Il giusto compromesso, alla fine, potrebbe essere 22,5 milioni più 3,5 di bonus. C'è quindi ottimismo, ma la Fiorentina deve insistere e fare un altro passo importante verso lo Stoccarda per chiudere la trattativa. Il classe 1998 è stato anche convocato dall'Argentina per la Copa America e, nelle gerarchie di partenza, è tra i titolari dell'albiceleste insieme a Messi e Aguero. Un nome di spessore per accendere il mercato della Fiorentina, servirà ancora una sforzo da parte della società viola per regalare un rinforzo importante a Rino Gattuso.