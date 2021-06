Le strade di Simone Inzaghi e di Stefan Radu , separatesi dopo l'addio dell'allenatore alla Lazio, potrebbero ricongiungersi molto presto. Il difensore classe 1986, infatti, è in scadenza col club biancoceleste ed è sempre stato uno dei fedelissimi del neo allenatore dell'Inter, che lo conosce molto bene e sa quanto può dare anche fuori dal campo come uomo spogliatoio. Inoltre, Inzaghi sta cercando un vice Bastoni , un difensore mancino che possa ogni tanto far rifiatare il giovane azzurro, esattamente il profilo del romeno. Un affare, dunque, che non dovrebbe essere complicato concretizzare come confermano anche le prime impressioni dopo l'incontro avvenuto nelle ultime ore tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del giocatore. Bisognerà trovare un accordo economico tra le parti, ovviamente, ma con questi presupposti la trattativa sembra essere destianta a concludersi in breve tempo.

Radu e il rapporto con Inzaghi

Radu, a Roma dal 2008, è il giocatore che ha indossato più volte la maglia biancoceleste: 412 presenze, sei delle quali con Simone Inzaghi come compagno di squadra. Ma il difensore romeno è anche uno dei fedelissimi dell’allenatore piacentino, che lo ha schierato in 167 occasioni, diverse delle quali con la fascia da capitano al braccio. Nella scorsa stagione l'ex difensore della Dinamo Bucarest è stato uno dei più presenti in campo, con 31 presenze in campionato e 2 in Champions League. Così, dopo qualche settimana, Stefan Radu potrebbe raggiungere a Milano Simone Inzaghi per aiutarlo nella sua nuova avventura in panchina.