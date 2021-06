Continuano i contatti con gli agenti di Giroud e se il Chelsea non dovesse liberarlo a zero, un'idea alternativa porta al nome di Dzeko. Intanto contatti in corso con Real Madrid e Manchester United per confermare Brahim Diaz e Diogo Dalot anche nella prossima stagione: per entrambi si punta al prestito con diritto di riscatto CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS DEL 13 GIUGNO Condividi:

Il Milan continua a lavorare per costruire la rosa da affidare a Pioli in vista della prossima stagione. La società rossonera sta provando prima di tutto a trattenere Brahim Diaz e Diogo Dalot, entrambi in prestito durante il campionato appena concluso. Per Brahim Diaz sono in corso i contatti con il Real Madrid, per rinnovare il prestito di un'altra stagione e inserire un diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Stessa formula con la quale, la società rossonera sta provando a confermare anche Diogo Dalot: il Milan ha fatto pervenire un'offerta al Manchester United (club proprietario del cartellino) e attende una risposta nei prossimi giorni. Tutto fatto invece per il riscatto a 28 milioni di euro di Fikayo Tomori dal Chelsea: l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana.

Continuano i contatti con Giroud. Idea Dzeko come alternativa Proseguono i contatti tra il Milan e gli agenti di Olivier Giroud, per capire se effettivamente il Chelsea sia disponibile a liberare il calciatore a parametro zero dopo aver esercitato la clausola che gli permetteva di rinnovare unilateralmente il suo contratto per un'altra stagione. L'offerta dei rossoneri è di un biennale a 5 milioni a stagione, ma la condizione necessaria è che il calciatore arrivi a Milano a parametro zero. Se non dovesse concretizzarsi questa pista e il Chelsea alla fine decidesse di cambiare i piani, un'alternativa potrebbe essere Edin Dzeko. Per ora si tratta soltanto di un'idea, anche perchè i costi per realizzare questo tipo di operazione sarebbero abbastanza elevati.