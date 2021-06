Calhanoglu, c'è l'offerta dell'Atletico Madrid

Il primo obiettivo colchonero è De Paul

leggi anche

Offerta dell'Atletico per De Paul: Udinese tratta

Calhanoglu, però, non è la prima scelta dell'Atletico che segue da tempo De Paul. L'Udinese ha ricevuto un'offerta da venti milioni di euro dal club spagnolo e sta valutando, complice anche la volontà del giocatore che ha già parlato con la società. Se l'Atletico dovesse virare su Calhanoglu, per De Paul potrebbe aprirsi un'altra strada in Italia. L'argentino piace anche al Milan che avrebbe più tempo per tentare l'assalto.