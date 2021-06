Inter, su Hakimi Chelsea avanti sul Psg

Chelsea e Psg hanno mosso altri passi per provare ad arrivare all'esterno marocchino che i nerazzurri valutano 75/80 milioni di euro, con gli inglesi al momento leggermente in vantaggio. Young torna in Inghilterra, Ranocchia verso il rinnovo CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi:

Un sacrificio necessario per dare ossigeno al bilancio nerazzurro, in uscita dall’Inter c’è sempre Achraf Hakimi, esterno destro marocchino protagonista nell'ultima stagione sotto la guida Conte. Per privarsi del classe 1998, arrivato solo un’estate fa dal Real Madrid, i nerazzurri chiedono però 75/80 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante che però non sembra spaventare le pretendenti: nelle ultime ore si sono nuovamente mosse sia il Chelsea che il Paris Saint-Germain. Gli inglesi sono al momento leggermente più avanti perché sono più vicini alla valutazione del cartellino che fanno i nerazzurri del calciatore: per arrivare alla chiusura però bisognerà aumentare la parte cash. L’offerta del Chelsea infatti prevede soldi e una contropartita: tra i nomi in uscita dal club inglese che potrebbero interessare all’Inter e dunque rientrare nell’operazione c’è sempre Emerson Palmieri, ma potrebbe piacere anche Marcos Alonso, più ancora di Christensen. Uno dei nomi monitorati dall’Inter – nonostante le difficoltà per portarlo eventualmente in nerazzurro – in caso di cessione di Hakimi è quello di Denzel Dumfries del Psv.

Young saluta: tornerà in Inghilterra leggi anche Zhang: "Suning all'Inter a medio-lungo termine" Un altro giocatore che lascerà l’Inter in questa sessione di mercato è Ashley Young, l’esterno – in scadenza di contratto al 30 giugno - tornerà a giocare in Inghilterra: la volontà dell’ex Manchester United infatti è quella di avvicinarsi alla famiglia e questa scelta di vita lo porterà a scegliere tra le proposte ricevute da Aston Villa, Burnley e Watford. Una decisione, quella di non proseguire in nerazzurro, che non è comunque legata a nessun discorso economico, ma solo al desiderio di tornare a vivere in Inghilterra.