C'è l'offerta per il talento franco-marocchino, eletto miglior giocatore della Ligue 2 con otto reti e otto assist. Con le sue prestazioni ha spinto il Tolosa fino allo spareggio perso contro il Nantes, terzultimo in Ligue 1. Dal club rossonero filtra fiducia per il buon esisto della trattativa

C'è l'offerta del Milan per Amine Adli , attaccante franco-marocchino del Tolosa , nato il 10 maggio del 20002000 e nominato miglior giocatore della Ligue 2 nella stagione 2020/21. Il club rossonero ha proposto 5 milioni di euro più bonus per il talentuoso 21enne , che a gennaio ha rifiutato un'offerta del Marsiglia, e ora attende con fiducia la risposta del Tolosa.

Miglior giocatore della Ligue 2: chi è Adli

Radici a Eu, nel dipartimento della Senna Marittima, Adli quest'anno con le sue giocate è stato fondamentale per il percorso del Tolosa, che ha chiuso la regular season al terzo posto con accesso ai playoff. Grazie agli 8 gol e agli 8 assist serviti in 36 presenze tra il secondo campionato nazionale francese e lo spareggio contro il Nantes (perso nella doppia sfida), è stato nominato miglior giocatore della competizione. Nessuno ha avuto un rendimento così efficace tra i calciatori Under 21 del campionato, tanto che gli stessi suoi colleghi lo hanno premiato con un riconoscimento ambito. Cresciuto nel settore giovanile del Tolosa, in carriera Adli ha anche all'attivo 6 presenze e un gol con la Nazionale Under 18 francese.