Secondo quanto riportato da Marca, giovedì il capitano del Real Madrid si recherà a Valdebebas per comunicare la risoluzione del contratto in scadenza il 30 giugno. Si chiude così un'esperienza lunga 16 anni

Sergio Ramos lascia il Real Madrid. È quanto riporta Marca, secondo cui giovedì il difensore classe '86 si recherà al centro sportivo di Valdebebas per annunciare l'addio ai Blancos, risolvendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il centrale spagnolo ha rifiutato, dunque, l'offerta di rinnovo contrattuale proposta dal club di Florentino Perez (prolungamento di un anno, con il 10% in meno di ingaggio), contro la richiesta di almeno un biennale. Nonostante non si sia raggiunto un accordo, le parti si lasceranno in modo amichevole: Ramos, accompagnato dal patron e la dirigenza, saluterà con tutti gli onori del caso e potrebbe anche indire una conferenza stampa.

Ramos, addio al Real Madrid dopo 16 anni

Si chiuderà, quindi, dopo 16 anni l'avventura di Sergio Ramos con il club madridista. 27 i milioni pagati al Siviglia nel 2005 per acquistarlo, ripagati con 22 trofei conquistati, tra cui 4 Champions League. Centrale di spessore e anche eccellente finalizzatore visti i 101 gol segnati con i Blancos, numeri da urlo per un difensore. Ora lo attende una nuova avventura, non meno ricca di ambizioni.