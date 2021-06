2/14 ©Ansa

Clamoroso il caso del Loco, eccentrico allenatore argentino che non tradì il suo soprannome in quell’estate romana. Il 6 luglio 2016 viene ufficializzato dalla Lazio che lo attende il 9 ma, solo due giorni dopo, i biancocelesti annunciano le dimissioni dell’argentino. Inzaghi tornò quindi in panchina, ma cos’era successo a Bielsa? Si parlò di problemi sul mercato per le richieste dell’ex Marsiglia, avventura di fatto mai iniziata e quasi imbattibile per i tempi del divorzio