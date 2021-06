I nerazzurri sull'esterno del Parma: si cerca l'intesa per la formula di trasferimento con il club gialloblù. Per il centrocampo piace Lokonga, classe 1999 dell'Anderlecht

L' Atalanta si è confermata tra le grandi del campionato italiano e, nella prossima stagione, giocherà la Champions League per il terzo anno di fila. In attesa di ricominciare a giocare, i nerazzurri sono ora concentrati sul mercato, per regalare a Gian Piero Gasperini gli uomini giusto per rinforzare la squadra. Fondamentali per il giocato dell'Atalanta sono gli esterni, si cercano quindi alternative importanti per le fasce. E il nome seguito dai nerazzurri è quello di Giuseppe Pezzella , reduce da una stagione con 24 presenze e 1 gol con la maglia del Parma . L'Atalanta sta provando a prendere il classe 1997 e ha avviato i contatti con il club gialloblù, con cui al momento manca però l'intesa per la formula di trasferimento.

Occhi su Lokonga dell'Anderlecht

approfondimento

L'Atalanta su Musso, Gollini piace alla Lazio

Per il centrocampo, invece, l'Atalanta segue Albert-Mboyo Sambi Lokonga, calciatore classe 1999 di proprietà dell'Anderlecht. Il giocatore piace anche al Napoli e ad altri club europei come l'Arsenal, che aveva già offerto 12 milioni di euro. Ora i nerazzurri lo hanno inserito nella lista degli obiettivi per il centrocampo, altro profilo seguito nel campionato belga. L'Atalanta, infatti, in passato ha già preso alcuni calciatori dai club di Jupiler League: da Timothy Castagne a Joakim Maehle, passando per Ruslan Malinovsky. Lokonga è il nome nuovo seguito dai nerazzurri, ultima idea per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Chi è Lokonga

Centrocampista completo, forte fisicamente, dinamico ma anche bravo tecnicamente. Nonostante la giovane età gioca con personalità e, per caratteristiche, potrebbe essere il giocatore adatto per il calcio di Gasperini. Tra l'altro è il fratello di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Paul-José M'Poku, che tra il 2015 e il 2016 ha giocato in Serie A con le maglie di Cagliari e Chievo. Una vita nell'Anderlecht, dalle giovanili fino alla prima squadra. A 18 anni l'esordio nel campionato belga, a 19 quello in Europa League: tappe bruciate grazie al suo talento. Lokonga due anni è uno dei titolari dell'Anderlecht e a marzo, a soli 22 anni, ha ricevuto anche la prima convocazione in Nazionale. Il Ct del Belgio Roberto Martinez lo aveva anche inserito tra i pre-convocati per gli Europei, lasciandolo poi nella lista riserve e quindi fuori dai 26.