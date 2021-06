Young, il saluto all'Inter: "Grazie di tutto"

Ashley Young, che è tornato in Inghilterra firmando per l'Aston Villa, ha voluto salutare su Instagram il mondo Inter: "Voglio solo ringraziare il club, i giocatori, lo staff e ovviamente i fan. L'accoglienza dal primo fino all'ultimo giorno è stata incredibile. Mi avete accolto nella famiglia Inter a braccia aperte e non posso ringraziarvi abbastanza. Avrete sempre un posto nel mio cuore mentre vi guarderò da lontano. Lo scudetto ha reso tutto speciale e devo davvero ringraziare i miei compagni di squadra per questo. Uno spogliatoio fantastico, un gruppo fantastico dentro e fuori dal campo. Ricordo soprattutto la rimonta sul Milan, quando eravamo sotto 2-0. Tutto merito di voi tifosi. Auguro al club, ai giocatori, allo staff e a voi fan il meglio per la prossima stagione".