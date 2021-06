Sì dello Stoccarda, Gonzalez andrà alla Fiorentina

Ancora pochi dettagli, poi Nico Gonzalez diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina . In queste ore la trattativa ha raggiunto il punto d’intesa, con lo Stoccarda che ha accettato l’offerta presentata. L’ultima proposta dei viola era stata di 23 milioni di euro più 4 di bonus per l’esterno argentino. L’operazione sembrava poter saltare, dopo le ultime vicende relative all’allenatore e il pressing del Brighton sul giocatore e la dirigenza tedesca. Alla fine, però, la Fiorentina è riuscita a prevalere. In attesa che si raggiunga un accordo col nuovo allenatore, i viola si preparano ad ufficializzare il primo colpo del mercato estivo.

Chi è Nico Gonzalez

Nico Gonzalez è un esterno sinistro d'attacco classe 1998 punto fermo dell'attacco dell'Argentina in questa Copa America con Leo Messi e Lautaro Martinez. Talento di personalità, ha estimatori in ogni parte d'Europa: Mourinho lo seguiva quando era al Tottenham, Paratici ha pensato di portarlo a Londra mentre in Italia piaceva alla Lazio. Tuttavia la Fiorentina è stata molto più rapida e convinta nel dare il via all'operazione. Gonzalez è cresciuto nell'Argentinos Juniors come Maradona e Riquelme, ha esordito in prima squadra nel 2016. Passato allo Stoccarda per 8,5 milioni di euro due stagioni dopo. Può giocare anche a tutta fascia. Nell'ultima stagione ha giocato 15 partite in Bundesliga (933 minuti totali) mettendo a segno sei gol e servendo due assist ai compagni.