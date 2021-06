Memphis Depay è un nuovo calciatore del Barcellona : l'attaccante, attualmente impegnato con l'Olanda nell'Europeo, è stato annunciato nella giornata di sabato dal club blaugrana. Il calciatore arriva a parametro zero , visto che il suo contratto con l'Olympique Lione scadrà il prossimo 30 giugno, e ha firmato un accordo fino al 2023. Si tratta del quarto acquisto da parte del Barcellona in questa sessione estiva, dopo gli arrivi già ufficiali di Aguero, Eric Garcia ed Emerson. L'annuncio di Depay è stato dato dal club sui propri profili social, attraverso un video che è stato preceduto dall'emoticon del leone, chiaro indizio che riprende il soprannome del calciatore.

I numeri di Depay

Il Barcellona ha annunciato con un comunicato ufficiale l'arrivo di Depay: "Il Barcellona e Memphis Depay hanno trovato un accordo per il suo acquisto al termine del suo contratto con il Lione. Il giocatore firmerà un contratto fino al termine della stagione 2022-23". Dopo un anno e mezzo complicato al Manchester United tra il 2015 e il 2017, Depay ha messo in mostra tutte le proprie qualità nelle ultime quattro stagioni con la maglia dell'Olympique Lione. 76 gol in 178 presenze con il club francese, di cui 22 soltanto nell'ultima stagione, nella quale ha contribuito al quarto posto finale per la squadra allenata da Rudi Garcia (con qualificazione in Europa League).