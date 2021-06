Sondato il 35enne serbo per rinforzare la difesa del Bologna. Profilo gradito a Mihajlovic, Kolarov avrebbe anche il compito di far maturare i compagni di squadra più giovani. Per lui non è però da escludere un futuro all'Inter: la società gli ha proposto il rinnovo del contratto e il giocatore la sta valutando

Sinisa Mihajlovic ha individuato il rinforzo di esperienza per la difesa del suo Bologna : si tratta di Aleksandar Kolarov , 35enne serbo nell'ultima stagione all'Inter . La società rossoblù valuta il profilo dell'esperto laterale sinistro, utilizzato in nerazzurro da Antonio Conte anche come centrale in una difesa a 3. Mihajlovic apprezza da anni le qualità e il carattere di Kolarov e lo vorrebbe nella rosa del Bologna 2021/22 anche come chioccia, utile a far maturare i giocatori più giovani in squadra.

I numeri di Kolarov in Italia

Arrivato in Serie A per la prima volta nel 2007 con la Lazio, Kolarov ha giocato per tre stagioni in biancoceleste, con 104 presenze e 11 reti, prima di passare al Manchester City nell'estate 2010. Tornato in Italia nel 2017 con la Roma, dopo il triennio in giallorosso (con 132 partite giocate e 19 reti), il difensore serbo aveva firmato nella scorsa estate con l'Inter. In nerazzurro ha trovato poco spazio, mettendo insieme 11 presenze complessive tra campionato e coppe. Ora il Bologna lo sta tentando, anche se non è da escludere un altro anno con l'Inter: il club gli ha proposto di prolungare il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, e Kolarov sta valutando l'offerta.