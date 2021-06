Milan al lavoro con il Manchester United per avere Dalot per un'altra stagione in prestito (questa volta con diritto di riscatto): qualora la trattativa non andasse in porto, la società rossonera ha avviato i contatti con il Real Madrid per Odriozola. Con il club spagnolo continua anche la trattativa per Brahim Diaz, sempre più vicino alla permanenza al Milan

Milan al lavoro nelle ultime settimane per cercare di confermare alcuni elementi che hanno fatto bene nella passata stagione, ma che non sono di proprietà del club rossonero. Tra di loro c'è Diogo Dalot, per il quale la società rossonera ha impostato un discorso con il Manchester United (proprietario del cartellino) sulla base di un altro anno di prestito (questa volta però fissando anche un diritto di riscatto). Qualora questa trattativa non andasse in porto, il Milan sta pensando anche ad Alvaro Odriozola, terzino classe '95 del Real Madrid. Il calciatore era già finito nel mirino dei rossoneri nello scorso mese di gennaio, ma Odriozola decise di non lasciare Madrid dopo aver già passato la seconda parte della stagione precedente in prestito al Bayern Monaco. In questo momento lo scenario è però diverso e il ragazzo, anche dopo aver parlato con il nuovo allenatore Ancelotti, potrebbe partire: primi contatti in corso tra Milan e Real Madrid.