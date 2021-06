L'Inter ci prova per Calhanoglu

L'Inter pensa a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e il primo regalo da dare a Simone Inzaghi potrebbe essere Hakan Calhanoglu: il trequartista turco ha il contratto con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno e le parti non hanno ancora trovato accordo per il rinnovo. L'Inter sta dunque pensando concretamente di prendere a parametro zero il calciatore, sul quale nelle settimane passate si era interessata anche la Juventus. Nei prossimi giorni si cercherà di capire la reale fattibilità dell'operazione: Calhanoglu ha caratteristiche molto simili al Luis Alberto che Simone Inzaghi ha avuto durante le sue cinque stagioni alla guida della Lazio (ovvero una mezz'ala con spiccate doti offensive da utilizzare nel 3-5-2).