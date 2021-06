Oltre all'allenatore, la dirigenza viola continua a lavorare sui rinforzi per la prossima stagione. Per la fascia interessa Davide Zappacosta, rientrato al Chelsea dopo la buona annata in prestito al Genoa. Il laterale potrebbe anche entrare nell'operazione Hakimi con l'Inter. In panchina la prima scelta resta Italiano: dialogo in corso con lo Spezia per cercare una soluzione diversa dal pagamento dell'indennizzo

In attesa di annunciare un nuovo allenatore dopo l'addio con Gennaro Gattuso, la Fiorentina è al lavoro sul calciomercato in entrata . Definito l'arrivo dell'attaccante argentino Nicolas Gonzalez , acquisto più costoso nella storia del club, dallo Stoccarda (23 milioni di euro più 4 di bonus al club tedesco) si guarda a rinforzi sulle fasce. Un nome nuovo è quello di Davide Zappacosta , classe 1992 nell'ultima stagione al Genoa ma di proprietà del Chelsea. Reduce da una stagione positiva con 4 reti e 2 assist in 25 partite giocate con il club ligure, Zappacosta è stato sondato anche dall'Inter come possibile contropartita tecnica nell'operazione Hakimi con i Blues . Il club viola vorrebbe ragionare sull'acquisto a titolo definitivo del laterale destro, tenendo anche conto della possibile partenza di Lirola (seguito da Marsiglia e Atalanta).

Italiano e indennizzo allo Spezia: il punto

Il nome per la panchina viola resta invece quello di Vincenzo Italiano. Lo Spezia non ha intenzione di fare retromarcia dopo il rinnovo del contratto fino al 2023 siglato a inizio giugno e pretende il pagamento dell’indennizzo da 1 milione e 780 mila euro lordi per liberare l'allenatore. Lavoro diplomatico in corso tra le parti, alla ricerca di una soluzione diversa che accontenti tutti e non incrini il buon rapporto tra le proprietà americane dei due club. La Fiorentina, comunque, non ha intenzione di fare uno sgarbo allo Spezia e servirà del tempo per arrivare a una soluzione definitiva.