Parte il post Calhanoglu in casa rossonera: il club valuta diversi profili ma senza fretta. Piacciono Ziyech e Ilicic, in lista anche Rafinha, James Rodriguez, Under e Lemar. Maldini e Massara avanti con pazienza, consapevoli che il tempo che passa può essere un fattore a favore nel calciomercato

Garanzie. Tecniche, di esperienza e mentalità. Queste le qualità che il Milan cerca nel sostituto di Hakan Calhanoglu, fresco di firma con l'Inter e di addio per fine contratto con il club rossonero. La strategia del club rossonero per rinforzare la trequarti, dove Calhanoglu è stato titolare per quattro anni con 172 presenze e 32 reti, potrebbe essere quella di aspettare giocatori non più centrali, per un motivo o per l'altro, nei piani delle rispettive società di appartenenza. Profili che con il passare delle settimane potrebbero cambiare status all'interno della rosa in cui oggi si trovano e vedere anche il prezzo del loro cartellino calare sensibilmente.