I rossoneri valutano diversi giocatori per il post Calhanoglu: piace anche Under. Il Milan pensa anche a rafforzare le corsie esterne: l'ultima idea è Ounas, rientrato al Napoli dopo il prestito al Cagliari CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Dopo aver perso Calhanoglu, promesso sposo dell'Inter, il Milan ha iniziato la ricerca del trequartista da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Sono diversi i nomi nella lista dei dirigenti rossoneri che valuteranno senza fretta, sondando anche quei giocatori considerati esuberi nelle big europee. Tra questi c'è Hakim Ziyech, classe 1993 di proprietà del Chelsea che nell'ultima stagione ha collezionato 39 presenze con i blues, segnando sei gol. Il Milan, però, potrebbe sfruttare anche i buoni rapporti con Leonardo e guardare in casa Paris Saint Germain dove c'è Rafinha. Il brasiliano potrebbe ricoprire più ruoli nel centrocampo rossonero e nell'ultima stagione è stato impiegato a intermittenza. Sempre in corsa c'è il giovane Adli del Tolosa, ma non si escludono altri nomi come Under, rientrato alla Roma dopo il prestito al Leicester, James Rodriguez e Lemar.

Idea Ounas leggi anche Scaroni: "Calha e Gigio? Liberi di fare scelte" Il Milan non pensa solo al trequartista, ma anche a rinforzare le corsie esterne sia in difesa che in attacco. Su questo fronte l'ultima idea è quella di Adam Ounas, di proprietà del Napoli, che nell'ultima stagione ha giocato con le maglie di Cagliari e Crotone. Si tratta di una possibilità visto che non c'è stato alcun approccio con il Napoli, ma la pista potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni. Sempre in attacco il Milan sta limando i dettagli con il Real Madrid per Brahim Diaz: c'è distanza nelle cifre del diritto di riscatto e controriscatto, ma anche fiducia di poter chiudere.