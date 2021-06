E' ufficiale l'arrivo in viola dell'attaccante argentino, che ha firmato un contratto di cinque anni e arriva dallo Stoccarda per 23 milioni di euro più 4 di bonus. Curioso l'annuncio sui social da parte della Fiorentina, che ha preceduto il comunicato ufficiale da un'immagine di Speedy Gonzalez

E' ufficiale: Nico Gonzalez è un nuovo calciatore della Fiorentina. O sarebbe forse meglio chiamarlo Speedy Gonzalez, come ha simpaticamente fatto la società viola, regalando ai propri tifosi un indizio social molto eloquente prima dell'annuncio ufficiale. "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Gonzalez dal VFB Stoccarda. Il calciatore, che attualmente è impegnato con la sua Nazionale in Copa America, ha firmato un contratto che lo legherà al club viola per le prossime 5 stagioni", questo l'annuncio ufficiale da parte della società del presidente Commisso. Si tratta dunque del primo acquisto di questa sessione di mercato estiva per la Fiorentina, dopo lo scossone in panchina, con l'addio di Gattuso a soli 22 giorni dalla firma del contratto e la ricerca di un nuovo allenatore che ancora deve concludersi.