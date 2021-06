Nell'ultimo anno i tifosi del Barcellona hanno seriamente temuto di perdere Lionel Messi ma, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno, ciò non accadrà. Il fuoriclasse argentino prolungherà il rapporto con il club blaugrana, regalandosi altre due stagioni in Spagna. Secondo quanto racconta 'El Chiringuito', la firma sul rinnovo di contratto di Messi è ormai imminente. L'argentino ha trovato l'intesa con Laporta e proseguirà la sua straordinaria storia con il Barcellona. Ancora da chiarire i termini dell'accordo, il club sta lavorando per rientrare nei limiti salariali imposto da La Liga. Ma Messi ha accettato la proposta del presidente Laporta e firmerà un nuovo contratto fino al 2023. Ancora due stagioni a Barcellona, quindi, per l'argentino, che resterà fino a dopo i Mondiali in Qatar per poi, eventualmente, valutare la possibilità di affrontare una nuova esperienza.

Attesa per l'annuncio

approfondimento

Il Barça annuncia Depay: ha firmato un biennale

Decisione ormai presa, quindi: Lionel Messi rinnoverà per due anni con il Barcellona. Si attende soltanto la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale. Il giocatore, in questo momento, è impegnato con l'Argentina in Copa America ed è quindi concentrato su quest'importante appuntamento con la Nazionale. Anche il padre e i fratello di Messi sono volati in Sud America, per festeggiare il compleanno di Leo che compirà 34 anni il 24 giugno. Per questo motivo potrebbero occorrere ancora alcuni giorni per formalizzare l'accordo e renderlo ufficiale. Ma Leo Messi, almeno per i prossimi due anni, continuerà a vestire la maglia blaugrana.