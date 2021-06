Napoli al lavoro per arrivare a Nuno Tavares del Benfica. Il club azzurro ha provato ai portoghesi 10 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui per il laterale 21enne. Proposta che il Benfica non ha accolto, spiegando invece di essere disposto a trattare la cessione del giocatore per 15 milioni e senza l'inserimento di contropartite tecniche nella trattativa. Per Nuno Tavares il Napoli deve affrontare la concorrenza di Leicester e Southampton, club di Premier League che vogliono il terzino e sono anche disposti a soddisfare la richiesta del club di Lisbona.