Tare ha incontrato l'agente del giocatore del West Ham, che ha giocato con i biancocelesti dal 2013 al 2018. Sarri ha già dato l'ok, l'idea è di acquistarlo a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro

Si erano lasciati tre anni fa e ora si lavora a un ritorno quasi romantico. Igli Tare ha incontrato l’agente di Felipe Anderson per valutare la fattibilità dell’operazione. La Lazio vorrebbe riportare il brasiliano in biancoceleste a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro, cercando di sfruttare la prossima scadenza del contratto col West Ham. In ogni caso Tare dovrà lavorare prima ad alcune uscite, ma intanto Maurizio Sarri ha già dato la sua approvazione al ritorno di Felipe Anderson, che si prepara a cominciare la preparazione estiva con il club inglese.

I cinque anni di Felipe Anderson alla Lazio vedi anche Calciomercato, gli annunci social più geniali L'esperienza di Felipe Anderson a Roma comincia nel 2013, quando la Lazio lo acquista a luglio dal Santos a 20 anni. Nella prima stagione è piuttosto evanescente con Petkovic e Reja, segnando una sola rete in 20 presenze, ma dall'anno successivo - il suo migliore in carriera sul piano realizzativo - diventa un punto fermo prima per Pioli e poi per Inzaghi. Complessivamente, il brasiliano ha chiuso il suo periodo in Italia con 177 presenze e 34 reti con la maglia della Lazio, vincendo la Supercoppa Italiana nel 2017 ma senza scendere in campo perché infortunato.