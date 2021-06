4/11 Foto Twitter Juventus

TE NE INTENDI DI IPPICA? - La Juve ha preparato il mondo social per l'annuncio di Allegri così: con lo stato del Minnesota. Max, appassionato di ippica e delle sue metafore (come il "corto muso" di una famosa conferenza), raccontò di quella volta che giocò come vincente il cavallo chiamato Minnesota. "È più facile che tu alleni in Serie A che questo cavallo vinca". E Allegri: "Io in Serie A ci sono arrivato, e quel cavallo ha pure vinto"