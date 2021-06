Roma, le cifre per Pau Lopez e Under al Marsiglia

Proseguono i contatti con il Marsiglia per Pau Lopez e Cengiz Under. In settimana ci sarà un nuovo contratto tra i due club, per entrambi i giocatori la formula sarà prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo legato alle presenze. Per Pau valutazione totale sui 15 milioni, per Under 12.