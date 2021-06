Fiorentina vicinissima a Italiano: si chiude oggi?

Il club viola continua a insistere per l'allenatore dello Spezia, obiettivo numero uno dopo la separazione con Rino Gattuso: cresce l'ottimismo e la trattativa potrebbe chiudersi in queste ore

Una lunga trattativa per un unico, grande obiettivo per la panchina: la Fiorentina è vicinissima a Vincenzo Italiano. La fiducia cresce sempre più e l'operazione potrebbe sbloccarsi in queste ore e avviarsi presto verso la definitiva fumata bianca. Vincenzo Italiano è stato l'obiettivo numero uno, nome inseguito con forza dopo il divorzio con Rino Gattuso. L'allenatore aveva rinnovato da poco con lo Spezia con una clausola liberatoria che però il club viola non ha mai voluto esercitare per non rovinare i rapporti col club ligure. Ci sono stati momenti difficili nella trattativa, che sembrava arrivata a un punto morto due giorni fa; fino all'accelerata delle ultime ore che dovrebbe portare alla chiusura a breve col possibile annuncio nella giornata di lunedì 28 giugno.