Chi è Farioli

approfondimento

Un passato da portiere professionista, Farioli ha anche conseguito una laurea in filosofia all'università di Firenze con la tesi "Filosofia del Gioco. L’estetica del calcio e il ruolo del portiere". Dopo le esperienze con De Zerbi in Italia, si è trasferito in Turchia: prima tappa da vice allenatore all’Alanyaspor, poi la chiamata che cambia la carriera. 21 marzo 2021, stagione in corso: il Karagümrük, club emergente di Istanbul neo promosso in Süper Lig, che in quel momento si trova all’ottavo posto in classifica, gli offre un contratto di due anni e mezzo e la panchina. Al Karagümrük Farioli ha trovato calciatori italiani come Viviano, Borini, Bertolacci e diverse vecchie conoscenze della Serie A come Biglia, Zukanovic, Castro, Balkovec e Jorquera. Dopo aver pareggiato al debutto con il Çaykur Rizespor (0-0), il 6 aprile ha ottenuto la prima vittoria, per 1-0 contro l’Hatayspor. A completare lo score di Farioli anche tre pareggi, due sconfitte e tre vittorie consecutive, tra cui quella contro il Besiktas poi campione. Il Karagümrük ha terminato il campionato all’ottavo posto con 60 punti. C'è anche un aspetto regolamentare da chiarire in caso di approdo di Farioli allo Spezia: l'allenatore dovrebbe infatti godere di una deroga per fare da vice e avrebbe bisogno nel suo staff di un primo allenatore con patentino. Farioli sta infatti conseguendo la licenza Uefa A in questi giorni, licenza che gli permetterebbe di fare da secondo. Potrebbe poi completare il master da allenatore solo otto mesi dopo, condizioni che gli consentierebbero di allenare senza una figura tecnica che lo affianchi in panchina solo da settembre 2022.