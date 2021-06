I nerazzurri hanno individuato nell'esterno destro dell'Arsenal il sostituto di Hakimi, che è ormai a un passo dal PSG. Resta in piedi anche l'ipotesi Zappacosta CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE

Achraf Hakimi è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain e l'Inter ha già individuato il possibile sostituto. Si tratta di Hector Bellerin, esterno destro spagnolo dell'Arsenal. Il difensore classe 1995 viene valutato dai Gunners 20 milioni ed è un'opzione molto importante per la fascia destra nerazzurra. Oltre a Bellerin resta in piedi anche l’ipotesi Zappacosta, che nell'ultima stagione ha collezionato 25 presenze, 4 gol e 2 assist con la maglia del Genoa, qualora i nerazzurri dovessero ritenere favorevoli le condizioni del Chelsea per la cessione del giocatore.